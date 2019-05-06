Три человека погибли в результате ДТП в Ингушетии

МАГАС, 6 мая. /ТАСС/. Три человека погибли, еще один пострадал в результате ДТП с двумя легковыми автомобилями, которое произошло в Ингушетии в понедельник. Об этом сообщила журналистам пресс-служба МВД по республике.

"По предварительной информации, по внутренней дороге Карабулак - Троицкое произошло лобовое столкновение двух автомашин ВАЗ-2114 и ВАЗ-2110. В результате ДТП два человека погибли на месте происшествия, один от полученных травм скончался при доставлении в медицинское учреждение, еще один участник дорожной аварии находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

На месте ДТП работают сотрудники госавтоинспекции. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.