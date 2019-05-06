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Иномарка врезалась в строительные леса на Невском проспекте в Петербурге

По данным источника в экстренных службах, водитель погиб, еще два пешехода получили травмы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая. /ТАСС/. Водитель иномарки не справился с управлением и врезался в строительные леса на Невском проспекте в центре Петербурга в понедельник вечером. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, водитель погиб, два пешехода пострадали.

"В результате ДТП на пересечении Невского проспекта и набережной реки Фонтанки водитель погиб. По предварительно информации, еще двое пешеходов пострадали", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили журналистам в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, авария произошла около 19:30 мск. По данным ведомства, мужчина "при неустановленных обстоятельствах не справился с управлением", и автомобиль "выехал на тротуар, где совершил наезд на двух пешеходов". "На место прибыли сотрудники полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Информация о состоянии пострадавших уточняется", - сказали в региональном главке МВД.

На месте также работают спасатели. В УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области журналистам сообщили, что, по предварительным данным, перед столкновением водителю стало плохо за рулем. По данным управления, двое пешеходов, один из которых находится в тяжелом состоянии, а другой - в состоянии средней степени тяжести, госпитализированы.

Около двух недель назад на этом же месте автомобиль врезался в прохожих, шестеро человек пострадали.

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