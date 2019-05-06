Авария произошла на участке газопровода "Ямбург - Поволжье" на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая. /ТАСС/. Авария произошла в понедельник вечером на участке газопровода "Ямбург - Поволжье" в Свердловской области, пострадавших нет. Об этом говорится в сообщении Ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ.

"6 мая на 1161-м км газопровода "Ямбург - Поволжье" диаметром 1400 мм произошел разрыв с возгоранием. Пострадавших нет. Ограничения подачи газа потребителям нет. Температура наружного воздуха - плюс 15 градусов", - говорится в сообщении. При этом участок газопровода компании "Газпром трансгаз Югорск" между 1158-м и 1181-м км отключен для выгорания газа, следует из материалов Минэнерго. Ведется сбор аварийных бригад для ликвидации последствий происшествия.

"Произошел выход газа с возгоранием. Другая информация будет только через полчаса, не ранее. Пострадавших нет", - сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

В операторе газопровода - компании "Газпром трансгаз Югорск" - в свою очередь сообщили, что подача газа потребителям в регионе ведется по альтернативным маршрутам. "Газ подается по альтернативным маршрутам. Подразделения ООО "Газпром трансгаз Югорск" ведут подготовку к проведению восстановительных работ", - сказали в компании.

ООО "Газпром трансгаз Югорск" (ранее "Тюментрансгаз") - дочернее зависимое общество "Газпрома" (100%). Организация создана в 1966 году, головной офис расположен в Югорске Ханты-Мансийского автономного округа. Компания занимается транспортировкой газа по магистральным газопроводам и поставкой топлива потребителям.

В новость в 21:14 мск добавлена информация компании "Газпром трансгаз Югорск"