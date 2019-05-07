В России горят почти 61,4 тыс. га лесов

ТАСС, 7 мая. Почти 61,4 тыс. га лесов продолжают гореть в России, за минувшие сутки потушили около 50,7 тыс. га. Об этом сообщила во вторник пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 6 мая 2019 года, в России ликвидировано 175 лесных пожаров на площади 50 тыс. 702 га. На 00:00 мск 7 мая 2019 года на территории РФ действовало 85 лесных пожаров на площади 61 тыс. 393 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

В Забайкалье горят около 31,3 тыс. га леса, в Курганской области - порядка 11,2 тыс. га, в Амурской - почти 9,6 тыс. Возгорания фиксируются в Иркутской области (5 тыс. га), Красноярском крае (примерно 1,2 тыс. га), Туве (660 га) и в нескольких других регионах, включая Приморье, Бурятию, Хабаровский край, Башкирию и другие. Отмечается, что в Хакасии горят 800 га леса в заповеднике "Хакасский", а в Бурятии - 26 га в нацпарке "Тункинский".

По данным ведомства, за минувшие сутки в труднодоступной и отдаленной местности в Бурятии зафиксировали семь пожаров общей площадью 23,7 тыс. га. Эти очаги не тушат, поскольку затраты на их ликвидацию превышают прогнозируемый вред, угрозы поселениям и объектам экономики они не представляют.

К борьбе с лесными пожарами в регионах привлекли в общей сложности 4,1 тыс. человек и почти 1 тыс. единиц техники. В авиационном мониторинге и тушении задействовали 62 воздушных судна. В Забайкальском крае, Амурской и Курганской областях работают 175 парашютистов-десантников Авиалесоохраны.

Режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров действует на всей территории Курганской области и Забайкалья и в трех районах Амурской области.