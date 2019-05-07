На Филиппинах три человека погибли при столкновении автобуса и грузовика

ТАСС, 7 мая. Три человека погибли, 73 получили ранения в результате ДТП на севере Филиппин. Об этом сообщило во вторник агентство "Синьхуа".

По его данным, автобус, следовавший по трассе в провинции Кесон, совершил лобовое столкновение с двигавшимся по встречной полосе грузовиком. По предварительным данным, ДТП произошло при попытке водителя автобуса совершить обгон.

Как сообщили в полиции, два человека, находившихся в грузовике, включая водителя, а также один из пассажиров автобуса погибли на месте. Пострадавшие госпитализированы.