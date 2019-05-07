В полицию обратилось 17 пострадавших от действий компании "Скай Тревел"

ВЛАДИВОСТОК, 7 мая. /ТАСС/. Заявления 17 пострадавших от действий туристическом компании "Скай Тревел", которые не получили обещанных им авиабилетов, поступили в полицию Владивостока, сообщает во вторник пресс-служба регионального управления МВД.

В понедельник Ростуризм сообщил, что обратится в правоохранительные органы в связи с невылетом туристов компании "Скай Тревел" из Владивостока. Компания продавала авиабилеты по стоимости в среднем на 20% ниже рыночной, что, по данным ведомства, свидетельствует о признаках финансовой пирамиды. Общая сумма ущерба составляет несколько миллионов рублей.

"В настоящее время в полицию обратились 17 граждан. Все заявления находятся на рассмотрении в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Владивостоку. Устанавливается круг потерпевших и сумма причиненного ущерба", - говорится в сообщении.

Как рассказал ТАСС директор департамента туризма администрации Приморья Константин Шестаков, офис "Скай Тревел" во Владивостоке в данный момент открыт и принимает от пострадавших заявления на возврат средств. Эту информацию агентству подтвердили в офисе компании.

По словам Полины Степаненко, которая в числе других пострадала от действий "Скай Тревел", глава спортивного клуба, где занимается ее дочь, переводила деньги на банковскую карту менеджера "Скай Тревел" для покупки билетов на соревнования. В связи с этим никаких подтверждающих оплату документов, кроме банковской выписки, у нее не осталось. Родителям юных спортсменов пришлось приобретать новые билеты.

По данным администрации Приморского края, без авиабилетов по вине компании остались более 250 человек, в том числе детские спортивные команды. В администрации также сообщили, что организация, продавая авиабилеты, действовала от лица московского агента - компании "Туринфо РФР".