{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Неизвестный с оружием ограбил банк на юге Москвы

Мужчина похитил более 8 млн рублей

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Злоумышленник, вооруженный пистолетом и гранатой, ограбил банк на Азовской улице в Москве, похитив более 8 млн рублей. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в правоохранительных органах.

"Преступление было совершено 6 мая рано утром. Злоумышленник зашел в отделение "Финам Банка" на Азовской улице, пригрозив кассиру и администратору пистолетом и гранатой, связал их скотчем и пластиковыми хомутами. После этого он похитил наличные деньги в рублях, долларах и евро на общую сумму более 8 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ ("Разбой"). Ведется розыск злоумышленника.

Теги
Россия
В Мурманской области самолет во время испытаний провалился в проталину на озере
Травмировавшего позвоночник пилота доставили в больницу
Читать полностью