Источник: силовики проводят выемку документов в одном из вузов Дагестана

МАХАЧКАЛА, 7 мая. /ТАСС/. Силовики проводят выемку документов в Дагестанском государственном педагогическом университете, сообщил ТАСС источник в правоохранительных структурах республики во вторник.

"В педагогическом университете в Махачкале идет выемка документов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Задержаний пока нет", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, речь идет о фактах мошенничества и хищении бюджетных средств.

ТАСС пока не располагает официальным подтверждением этой информации и комментарием вуза.