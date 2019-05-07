{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Источник: силовики проводят выемку документов в одном из вузов Дагестана

В правоохранительных структурах республики уточнили, что речь идет о фактах мошенничества и хищении бюджетных средств

МАХАЧКАЛА, 7 мая. /ТАСС/. Силовики проводят выемку документов в Дагестанском государственном педагогическом университете, сообщил ТАСС источник в правоохранительных структурах республики во вторник.

"В педагогическом университете в Махачкале идет выемка документов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Задержаний пока нет", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, речь идет о фактах мошенничества и хищении бюджетных средств.

ТАСС пока не располагает официальным подтверждением этой информации и комментарием вуза.

Теги
РоссияДагестан
В Нижнем Новгороде эвакуировали пять торговых центров после сообщений о минировании
Из всех объектов вывели порядка 1350 человек
Читать полностью