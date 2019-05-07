МИД Белоруссии уведомил посольство РФ о задержании КГБ трех россиян

МИНСК, 7 мая. /ТАСС/. Посольство России получило уведомление от МИД Белоруссии о задержании КГБ трех граждан РФ. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь российской дипмиссии в Белоруссии Алексей Маскалев.

"Посольство России в Беларуси получило официальное уведомление от МИД Белоруссии о задержании КГБ РБ трех граждан РФ в связи с подозрением в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.431 УК РБ (дача взятки)", - сообщил дипломат. Он отметил, что в этой связи, в соответствии с установленной практикой российские дипломаты "направили запрос в компетентные белорусские органы о доступе консульских сотрудников к указанным гражданам РФ". При этом Маскалев обратил внимание, что в уведомлении не сообщается, идет ли речь о задержаниях по эпизодам, связанным с "последними громкими задержаниями" в Белоруссии.

Ранее Комитет госбезопасности Белоруссии сообщил об аресте двух граждан РФ, которые обвиняются в даче взяток бывшему заместителю госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Андрею Втюрину и генеральному директору "Белтелекома" Сергею Сиводедову. По данным КГБ, в первом случае представитель российской коммерческой структуры передал Втюрину $148,6 тыс. за содействие в продвижении интересов компании в Белоруссии. Россиянин признал свою вину, утверждают в белорусской спецслужбе.

Также при аресте главы "Белтелекома" был задержан гражданин РФ за передачу взятки в размере €15 тыс. В КГБ заявили, что по данному эпизоду россиянин сотрудничает со следствием.