ФСБ в Крыму пресекло работу сети подпольных казино

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая. /ТАСС/. Сотрудники Управления ФСБ РФ по Республике Крым и Севастополю и ГСУ СК РФ по региону пресекли деятельность сети подпольных казино, задержаны 15 человек, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе УФСБ.

"15 человек задержаны, которые незаконно организовали и проводили азартные игры с использованием информационно-телекоммуникационных сетей на территории города Керчи и Ленинского района Республики Крым", - говорится в сообщении.

Для организации общего контроля за деятельностью игорных залов использовались программные возможности онлайн-казино, сервер которого расположен в США. Сотрудники УФСБ провели ряд обысков по месту жительства и работы лидеров и членов преступного сообщества, а также в незаконных игорных залах, изъяты бухгалтерия, компьютерная техника, серверы с видеозаписями из игорных залов, а также крупные суммы денег.

ГСУ СК РФ по Крыму в отношении пятерых задержанных возбудило уголовное дело по признакам состава преступления по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ ("Незаконные организация и проведение азартных игр с использованием информационно-коммуникационных сетей, совершенные организованной группой по предварительному сговору").