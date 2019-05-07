SSJ-100 вернулся в аэропорт перед катастрофой из-за потери связи и автопилота

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Самолет "Аэрофлота" SSJ100 вернулся в аэропорт перед катастрофой из-за потери связи и автоматического управления бортом. Это следует из сообщения пресс-службы Шереметьево, в котором излагается хронология события.

Так, согласно сообщению пресс-службы, самолет взлетел в 18:02, а уже в 18:12 командир воздушного судна (КВС) доложил диспетчеру о возврате в аэропорт вылета по причине отказа радиосвязи. При этом в 18:30 самолет приземлился на взлетно-посадочную полосу Шереметьево, и после посадки произошло возгорание самолета.

"18:13 - КВС повторно доложил диспетчеру ОрВД о потере радиосвязи и дополнительно о потере автоматического управления ВС, - отмечается в хронологии, представленной аэропортом. [в 18:14 - прим. ТАСС] Руководитель полетов ОрВД (Госкорпорация по организации воздушного движения - прим. ТАСС) сообщил сменному начальнику аэропорта (СНА) Шереметьево о возврате с воздуха рейса SU1492. По докладу КВС, причина - отказ радиосвязи и потеря автоматического управления ВС, заход и посадка ВС происходят в штатном режиме", - сказано в хронологии событий, предоставленной в Шереметьево, которая основана на материалах данных производственных систем, радиоданных переговоров.