Жители села на Сахалине поймали ребенка, упавшего с балкона четвертого этажа

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 мая. /ТАСС/. Корсаковская городская прокуратура в среду организовала проверку по поводу упавшего с балкона четвертого этажа в селе Соловьевка (Корсаковский район, Сахалинская область) четырехлетнего ребенка, пойманного местными жителями с помощью одеяла. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства региона.

"Организована проверка. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры реагирования", - говорится в распространенном релизе.

По предварительной информации, четырехлетний ребенок висел за балконом четвертого этажа. Проходившие мимо местные жители попытались попасть в квартиру, чтобы помочь ребенку с балкона, но дверь открыть не удалось. Тогда люди растянули одеяло под балконом, на которое упал ребенок.