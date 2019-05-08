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Жители села на Сахалине поймали ребенка, упавшего с балкона четвертого этажа

По предварительной информации, проходившие мимо люди увидели висящего ребенка и растянули под балконом одеяло

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 мая. /ТАСС/. Корсаковская городская прокуратура в среду организовала проверку по поводу упавшего с балкона четвертого этажа в селе Соловьевка (Корсаковский район, Сахалинская область) четырехлетнего ребенка, пойманного местными жителями с помощью одеяла. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства региона.

"Организована проверка. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры реагирования", - говорится в распространенном релизе.

По предварительной информации, четырехлетний ребенок висел за балконом четвертого этажа. Проходившие мимо местные жители попытались попасть в квартиру, чтобы помочь ребенку с балкона, но дверь открыть не удалось. Тогда люди растянули одеяло под балконом, на которое упал ребенок.

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