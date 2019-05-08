В Москве избили студента РУДН

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Студент первого курса Российского университета дружбы народов (РУДН) избит в Москве рядом со зданием вуза. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

"Ночью 7 мая на ул. Миклухо-Маклая, д. 11б, неизвестный избил молодого человека 1998 года рождения, студента первого курса РУДН. Нарядом скорой помощи он был госпитализирован с диагнозом: проникающая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, ушибы и ссадины мягких тканей головы и лица", - сказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью").

Это уже второе ЧП в университете за неделю. 30 апреля неизвестный в ссоре ранил ножом мужчину на территории учебного заведения.