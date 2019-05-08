СМИ: оставивший на парте японского принца ножи мужчина намеревался напасть на него

ТОКИО, 8 мая. /ТАСС/. Мужчина, арестованный японской полицией в конце апреля этого года за то, что незаконно проник в частную школу и оставил на парте обучающегося там 12-летнего принца Хисахито два ножа, признался, что намеревался напасть на ребенка. Об этом в среду сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что соответствующее признание 50-летний мужчина сделал в ходе одного из допросов. Арестованный также критически высказывался о самой императорской системе в Японии. Теперь правоохранительные органы должны будут выяснить степень его вменяемости.

Мужчина в пластиковой каске и синей спецовке строительного рабочего 26 апреля прошел в элитную школу принца, выдав себя за ремонтного рабочего. После этого в классе на парте потенциального наследника престола обнаружили два ножа. Один из них был переделан в копье - к нему было прикреплено древко. Лезвие этого ножа было покрашено розовой краской. По счастливой случайности Хисахито с одноклассниками в этот момент находился на школьном дворе.

Полиция расценивает такую вылазку как прямую угрозу в адрес Хисахито. Этот мальчик - единственный сын принца Акисино, младшего сына 85-летнего императора Японии Акихито, 30 апреля покинувшего престол и ушедшего на покой по причине преклонного возраста. 1 мая новым монархом стал его старший сын Нарухито, а Акисино получил статус наследного принца. Школьник Хисахито в свою очередь стал вторым в списке потенциальных наследников японского престола.