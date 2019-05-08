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Мемориальная плита упала на девочку в одном из сел Курганской области

Пострадавший ребенок находится в больнице

ТАСС, 8 мая. Десятилетняя девочка получила травмы после падения на нее бетонной плиты от мемориального комплекса в одном из сел Курганской области. Об этом в среду сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

Инцидент, по предварительным данным, произошел 7 мая. Брат пострадавшей забрался на бетонную плиту мемориала и начал ее раскачивать. Из-за этого плита упала на девочку. Пострадавшую госпитализировали. 

В пресс-службе добавили, что ЧП произошло в одном из сел Шатровского района.

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