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Один человек погиб в результате пожара на дебаркадере в Самаре

Еще двое пострадали

САМАРА, 8 мая. /ТАСС/. Один человек погиб во время пожара на дебаркадере (место для посадки на пароходной пристани) в Самаре, еще двое находятся в больнице. Об этом журналистам в среду сообщил начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко.

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"Двое пострадавших из маломерного судна доставлены в больницу им. В. И. Пирогова. Один человек погиб, предварительно, он утонул", - сказал Бойко. По предварительным данным, пожар начался из-за хлопка на маломерном судне. Сейчас судно затонуло.

Два катера и дебаркадер загорелись на площади 500 кв. м. В 13:07 была ликвидация горения. Пожар ликвидировали 90 человек и 28 единиц техники.

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