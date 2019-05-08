Один человек погиб в результате пожара на дебаркадере в Самаре

САМАРА, 8 мая. /ТАСС/. Один человек погиб во время пожара на дебаркадере (место для посадки на пароходной пристани) в Самаре, еще двое находятся в больнице. Об этом журналистам в среду сообщил начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко.

"Двое пострадавших из маломерного судна доставлены в больницу им. В. И. Пирогова. Один человек погиб, предварительно, он утонул", - сказал Бойко. По предварительным данным, пожар начался из-за хлопка на маломерном судне. Сейчас судно затонуло.

Два катера и дебаркадер загорелись на площади 500 кв. м. В 13:07 была ликвидация горения. Пожар ликвидировали 90 человек и 28 единиц техники.