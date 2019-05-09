Источник: четыре человека погибли в грузовике, упавшем в реку на Сахалине

ТАСС, 9 мая. Водитель и трое пассажиров грузовика КамАЗ погибли при падении машины в реку Пильво на Сахалине, сообщил ТАСС в четверг источник в правоохранительных структурах региона.

"По предварительным данным, четыре человека, в том числе водитель, погибли. Предположительно, мужчины находились в нетрезвом состоянии", - рассказал собеседник агентства.

Факт опрокидывания КамАЗа ТАСС подтвердили в Единой дежурно-диспетчерской службе Смирныховского района. Грузовик опрокинулся через левый край моста через реку Пильво. При этом официальных данных о пострадавших в службе предоставить не смогли.

Село Пильво, расположенное в устье одноименной реки, располагается в 81 км от районного центра - поселка Смирных.