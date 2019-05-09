В США суд запретил экс-менеджеру Бритни Спирс приближаться к ней из-за угроз в ее адрес

НЬЮ-ЙОРК, 9 мая. /ТАСС/. Суд в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) вынес в среду постановление, согласно которому бывшему менеджеру американской певицы Бритни Спирс запрещено приближаться к ней и членам ее семьи, а также каким-либо образом контактировать с ними. Об этом сообщил интернет-ресурс TMZ.

Как он отмечает, речь идет о Сэме Лютфи, который являлся менеджером певицы в начале 2000-х годов. Между Лютфи и семьей Спирс уже около 10 лет продолжаются судебные тяжбы. Они касаются в том числе контрактов, действовавших между менеджером и певицей. Родственники Спирс также публично обвиняли Лютфи в том, что он оказывал на нее негативное влияние, что в конечном счете спровоцировало у нее в 2008 году серьезный нервный срыв.

Адвокаты семьи Спирс заявляли, что Лютфи на прошлой неделе отправлял ее родственникам текстовые сообщения с угрозами, а также оскорблял их в соцсетях. Суд постановил, что Лютфи нельзя приближаться на 180 м к Спирс, ее родителям и детям. Ему также запрещено звонить им по телефону, отправлять текстовые сообщения и писать о них в соцсетях. Решение суда будет действовать до 28 мая. В этот день, как ожидается, состоятся слушания, на которых данный вопрос будет рассмотрен повторно.

Адвокаты также подчеркивали, что угрозы со стороны Лютфи крайне негативно сказываются на состоянии Спирс, которая переживает из-за тяжелой болезни отца. Ему ранее провели несколько операций.

Как сообщал TMZ, в конце марта Спирс легла в клинику для лиц, страдающих психическими расстройствами. В январе она написала в Twitter, что на время прекратит давать концерты из-за того, что ее отец "был госпитализирован и едва не скончался".

Бритни Спирс является обладательницей ряда музыкальных наград, в том числе Grammy. В 2017 году она была включена в составленный журналом Forbes список самых высокооплачиваемых певиц. Она заработала за 12 месяцев около $34 млн и заняла в списке восьмую позицию.