Полиция проверяет информацию о стрельбе по автобусу в Сочи

СОЧИ, 9 мая. /ТАСС/. Полиция Краснодарского края назначила проверку сообщения о стрельбе по автобусу с пассажирами 8 мая в Сочи. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В социальных сетях появилось сообщение о том, что в среду в Сочи на улице Московской неизвестный стрелял из автомобиля из травматического оружия по автобусу № 6 с пассажирами.

"Заявления в полицию по данному факту не поступало, никто не обращался. По выявленной в интернете информации назначена проверка", - сообщили в пресс-службе ведомства.