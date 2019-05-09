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В пригороде Севастополя неизвестные повредили воинский мемориал

Мемориал посвящен жителям села Орловка, которые участвовали в Великой Отечественной войне

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции Севастополя проводят проверку в связи с тем, что в ночь на 9 мая был поврежден мемориал памяти местных жителей, участвовавших в Великой Отечественной войне, сообщили ТАСС в пресс-службе городского УМВД.

В Объединении крымских татар Севастопольского региона агентству пояснили, что в ночь на 9 мая в селе Орловка в пригороде Севастополя неизвестные повредили мемориал. Он посвящен жителям населенного пункта, татарам и славянам, которые участвовали в Великой Отечественной войне.

"По данному факту проводится проверка сотрудниками полиции, устанавливаются лица, причастные к совершенному правонарушению", - сказала представитель полиции.

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РоссияСевастополь
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