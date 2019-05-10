В Мурманской области горят пять частных домов

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Пять частных жилых домов загорелись в Мурманской области в результате техногенного пожара. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

Возгорание возникло в населенном пункте Куропта Ковдорского района. Пожару присвоен второй, повышенный номер сложности. "В настоящий момент горят пять деревянных одноэтажных жилых домов и два сарая. Сохраняется угроза перехода огня на другие дома", - сообщили в МЧС.

По предварительной информации, в горящих домах никто не проживал. Данных о пострадавших нет.