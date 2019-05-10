СМИ: в воздушном пространстве Литвы опасно сблизились три авиалайнера

ВИЛЬНЮС, 10 мая. /ТАСС/. Три пассажирских авиалайнера в прошлом месяце опасно сблизились в воздушном пространстве Литвы. Об этом в пятницу сообщил интернет-портал 15min.lt.

Инцидент, о котором стало известно, произошел 19 апреля вечером (по другим данным, 20 апреля), сказано в публикации. На небезопасное расстояние над Литвой сблизились авиалайнеры польской компании LOT, турецкой Corendon и тунисской Nouvelair. Все три борта находились на высоте 11 км.

Данный факт в эфире национального радио подтвердил министр коммуникаций и транспорта балтийской республики Рокас Масюлис. Он заявил, что проводится расследование работы литовской авиадиспетчерской компании Oro navigacija ("Воздушная навигация"). "Для достоверного выяснения обстоятельств проводится расследование происшедшего", - сказал глава ведомства.

По данным диспетчерской службы, которые привел министр, самолеты находились на удалении друг от друга в 5 км, вертикальный интервал составлял не менее 200 м. Именно последний параметр является объектом разбирательства. В Oro navigacija признают, что, возможно, это было нарушение, так как европейский стандарт эшелонирования по высоте составляет 300 м.

Со ссылкой на анонимный источник портал 15min.lt написал, что опасное сближение самолетов могло произойти в силу того, что оператор, который дежурил один, а не со сменой, как это положено, заснул из-за усталости или мог быть нетрезвым. "Это не соответствует действительности. На месте находились три руководителя полетов и начальник смены, нетрезвых среди них не было", - утверждал Масюлис.