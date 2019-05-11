Три человека погибли при столкновении легкового авто с деревом под Курском

КУРСК, 11 мая. /ТАСС/. Водитель легкового автомобиля и двое пассажиров погибли в субботу при столкновении транспортного средства с деревом в Щигровском районе Курской области, сообщили журналистам в пресс-службе управления МВД по региону.

"Водитель автомобиля Volkswagen Passat выехал на автодорогу Курск - Щигры, где, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил столкновение с деревом. В результате ДТП погибли водитель 1983 года рождения и двое пассажиров", - сказали в пресс-службе.

По информации ГУ МЧС по Курской области, авария произошла в субботу около 4:50 мск в районе деревни Крутое Щигровского района. Как отметили в пресс-службе МВД по региону, личности двоих погибших в ДТП мужчин устанавливаются.