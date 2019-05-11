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Четыре человека пострадали в ДТП с микроавтобусом и трамваем в Петербурге

Проводится проверка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая. /ТАСС/. Четыре человека получили травмы в результате ДТП, произошедшего в субботу вечером в Петербурге. Как сообщили журналистам в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, на Бухарестской улице столкнулись Chevrolet Aveo, микроавтобус Iveco и трамвай.

"По предварительной информации, 11 мая в 18:25 мск во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, в районе дома 15 ... Chevrolet Aveo ... столкнулся со следовавшим в попутном направлении микроавтобусом Iveco, которые после удара вылетели на трамвайные пути, где столкнулись с трамваем. На текущий момент есть информация о четырех пострадавших в результате ДТП", - сказали в управлении.

В связи с аварией проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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