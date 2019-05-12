Три человека погибли при пожаре в селе в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 мая. /ТАСС/. Трое мужчин погибли в результате пожара в частном доме в селе Песчанокопское Ростовской области. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"В 02:16 мск, Песчанокопский район, село Песчанокопское, улица Энгельса 70, пожар в частном доме на площади 20 кв. м. Локализация в 02:26 мск, ликвидация в 02:30 мск. На месте пожара обнаружены трое погибших мужчин, личности устанавливаются", - говорится в сообщении.

В тушении пожара участвовали восемь человек и две единицы техники. Причины возгорания выясняются.