В Свердловской области два человека погибли при пожаре в деревне

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Женщина и ребенок погибли в ночь на воскресенье при пожаре в частном доме в деревне Ретнёво Свердловской области. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"12 мая в 03:07 (01:07 мск) поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в деревне Ретнёво Ирбитского муниципального образования. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения дом уже полностью был объят пламенем. Площадь пожара составила 64 кв. м", - говорится в сообщении.

Уточняется, что тела женщины и ребенка 2017 года рождения были обнаружены при разборе сгоревших конструкций.