На месте взрыва бытового газа в Ростовской области создан штаб по ликвидации ЧП

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 мая. /ТАСС/. Штаб по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия (ЧП) работает на месте взрыва бытового газа в жилом доме в Каменском районе Ростовской области, где в ночь на воскресенье двое погибли и двое пострадали. Об этом сообщает управление информационной политики правительства региона.

"В настоящее время продолжается спасательная операция по ликвидации последствий взрыва бытового газа [предварительно] в жилом доме поселка Чистоозерный Каменского района. Создан штаб по ликвидации последствий ЧП", - говорится в сообщении.

По последним данным регионального главка МЧС, всего спасено и эвакуировано 16 человек. По сообщению управления информационной политики, два человека, включая ребенка, погибли и два пострадали. Пятеро человек находятся в пункте временного размещения в Богдановской участковой больнице.

От РСЧС на месте работают 106 человек и 27 единиц техники, в том числе от МЧС задействовано 62 человека и 16 единиц техники.

Как сообщил журналистам заместитель начальника ГУ МЧС по Ростовской области Ярослав Гладченко, работы по расчистке завалов усложняет угроза обрушения здания. "На данный момент есть сложности, возможно обрушение конструкций. Для предотвращения этого организовано укрепление первого этажа и перекрытий между первым и вторым этажами", - сказал он.

Прокуратора проводит проверку

Прокуратура проводит проверку по факту взрыва бытового газа в жилом доме в поселке Чистоозерный Ростовской области, будет дана оценка работе организаций, обслуживающих дом. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры региона в воскресенье.

"В связи с инцидентом [предварительно взрыва] бытового газа, произошедшем сегодня ночью в поселке Чистоозерный Каменского района Ростовской области, по поручению прокурора области Каменской городской прокуратурой организовано проведение проверки. Будет дана оценка деятельности организаций, обслуживающих жилой дом. При наличии оснований, будут приняты меры реагирования", - отметили в прокуратуре.

Сообщение о взрыве бытового газа в двухэтажном доме на улице Ленина в поселке Чистоозерный поступило в 00:30 мск воскресенья. Обрушилась кровля здания на площади 50 кв. м, повреждены семь квартир, в том числе три разрушены.

Существует угроза обрушения в здании, в связи с чем работа спасателей осложнена. Сейчас дом отключен от газоснабжения. Конструкции здания обследуют на прочность с помощью комплекса "Стрела-П", который направлен на место происшествия.