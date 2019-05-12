МВД возбудило уголовное дело в связи с ДТП с микроавтобусом и трамваем в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Полицейские возбудили уголовное дело по факту ДТП во Фрунзенском районе Петербурга с участием микроавтобуса и трамвая, в результате чего один человек погиб и пятеро были госпитализированы. Об этом говорится в релизе, распространенном в воскресенье пресс-службой ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"По подозрению в совершении ДТП разыскивается 17-летний ученик 11 класса. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения")", - говорится в сообщении.

Ранее появилась информация, что 10 мая в 18:38 мск у дома 22 по улице Бухарестской неизвестный водитель, управлявший автомобилем Chevrolet Aveo, двигаясь от улицы Салова к улице Касимовской, не справился с управлением и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автобусом Iveco, водителем которого был гражданин 1946 года рождения. Затем оба автомобиля столкнулись с двигавшимся по выделенным путям во встречном направлении трамваем. После ДТП водитель и пассажиры Chevrolet Aveo, бросив автомобиль, скрылись с места происшествия.