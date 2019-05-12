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Взрыв бытового газа в жилом доме в Ростовской области

Дом после взрыва газа в Ростовской области пока не подходит для проживания

В ближайшее время на место ЧП прибудет глава региона Василий Голубев

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 мая. /ТАСС/. Двухэтажный дом в Каменском районе Ростовской области, где в ночь на воскресенье произошел взрыв бытового газа, пока не пригоден для проживания, сообщил ТАСС глава района Владимир Шевченко.

"Только что прошли специалисты, посмотрели, будут решать", - сказал он, уточнив, что пока дом не пригоден для проживания.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора области, Василий Голубев также в ближайшее время прибудет в поселок Чистоозерный, где расположен дом. Сейчас жители дома размещены в ПВР на базе местной больницы и у родственников.

Сообщение о взрыве бытового газа в 16-квартирном двухэтажном жилом доме на улице Ленина в поселке Чистоозерный поступило в 00:30 мск воскресенья. Взрыв унес жизни двоих человек - мужчины и ребенка 2010 года рождения, еще двое находятся в больнице, всего спасено 16 человек. Обрушилась кровля здания на площади 50 кв. м, повреждено семь квартир, в том числе три разрушены. По факту гибели двух человек возбуждено уголовное дело.

Теги
Голубев, Василий ЮрьевичРоссияВзрыв бытового газа в жилом доме в Ростовской области
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