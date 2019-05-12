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Три человека погибли в ДТП на трассе "Таврида" в Крыму

Авария произошла в Белогорском районе

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая. /ТАСС/. Три человека погибли в результат дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием легкового автомобиля и грузовика на трассе "Таврида" в Республике Крым. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в Крымском республиканском центре медицины катастроф и скорой медицинской помощи.

"Село Муромское, в результате столкновения легковой машины и грузовой фуры погибло трое взрослых", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Республики Крым, информация о происшествии поступила в воскресенье в 12:05 мск. ДТП произошло на трассе "Таврида" в Белогорском районе. В настоящее время движение автомобильного транспорта не затруднено.

"Всего в ликвидации последствий ДТП задействованы 13 человек и пять единиц техники, в том числе от МЧС два человека личного состава и одна единица техники", - отмечено в сообщении.

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