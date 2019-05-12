В Ростовской области обследуют здания рядом с домом, где произошел взрыв газа

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 мая. /ТАСС/. Специалисты обследуют строения, соседствующие с многоквартирным домом в поселке Чистоозерный Ростовской области, где в воскресенье произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в Twitter в воскресенье.

Глава региона также сообщил на своей странице в Instagram, что дом, предварительно, восстановлению не подлежит. "Судьбу дома определят специалисты. Первое заключение - дом не восстановить. Если будет принято решение о сносе разрушенного и строительстве нового дома, буду требовать, чтобы строили в кратчайшие сроки. Поручил [региональному] Минстрою готовить предложения", - написал губернатор.

Он уточнил, что документы на первоочередные выплаты уже оформлены на 13 человек. Сейчас жители дома находятся в пунктах временного размещения на базе местной больницы и у родственников.

Сообщение о взрыве бытового газа в 16-квартирном двухэтажном жилом доме на улице Ленина в поселке Чистоозерный поступило в 00:30 мск воскресенья. Взрыв унес жизни двух человек - мужчины и ребенка 2010 года рождения, еще двое находятся в больнице, всего спасено 16 человек. Обрушилась кровля здания на площади 50 кв. м, повреждены семь квартир, в том числе три разрушены. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.

В новость в 14:43 мск внесена информация о состоянии дома