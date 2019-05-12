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Пять вагонов грузового состава сошли с рельсов в Татарстане

В результате происшествия никто не пострадал

ТАСС, 12 мая. Пять пустых вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Бугульминском районе Татарстана. В результате инцидента никто не пострадал. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел днем в воскресенье на железнодорожной станции Бугульма. "При отправлении грузового поезда сошли с рельсов задняя колесная пара тепловоза и колесные пары у пяти порожних вагонов. Погибших и пострадавших нет. Задержки в движении поездов нет", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает восстановительный поезд.

Как отметили в пресс-службе ведомства, состав, следовавший со станции Бугульма на сортировочную станцию Дема в Башкирию, состоит из 55 вагонов, 18 из них были груженые.

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