Одна из пострадавших в ДТП с трамваем в Петербурге остается в тяжелом состоянии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Женщина, госпитализированная в результате ДТП во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга с участием микроавтобуса и трамвая, остается в тяжелом состоянии, еще двое детей - в больнице в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщила в воскресенье вице-губернатор города Анна Митянина в Twitter .

"В результате ДТП на Бухарестской улице в Научно-исследовательском институте [скорой помощи] им. Джанелидзе один пострадавший ночью скончался, еще один выписан. В городской больнице № 26 пациентка в реанимации, состояние тяжелое. В Детской городской больнице № 1 два ребенка находятся в состоянии средней [степени] тяжести. В Александровской больнице пострадавший в удовлетворительном состоянии", - написала она.

Вечером 10 мая у дома 22 по улице Бухарестской неизвестный водитель, управлявший автомобилем Chevrolet Aveo, двигаясь от улицы Салова к улице Касимовской, не справился с управлением и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автобусом "Ивеко". Затем оба автомобиля столкнулись с двигавшимся во встречном направлении трамваем. После ДТП водитель и пассажиры Chevrolet Aveo, бросив автомобиль, скрылись с места происшествия.

ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по факту ДТП возбудило уголовное дело за нарушение правил дорожного движения. По подозрению в совершении ДТП разыскивается 17-летний ученик 11 класса.