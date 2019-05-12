Строительство дома на месте поврежденного взрывом в Ростовской области займет до года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 мая. /ТАСС/. Работы по строительству нового жилого дома взамен двухэтажного в Каменском районе Ростовской области, поврежденного в результате взрыва бытового газа, при таковой необходимости займут от восьми месяцев до года. На этот период жильцов обеспечат жильем, сообщила в воскресенье пресс-служба губернатора региона.

По предварительному заключению, дом не подлежит восстановлению. Специалисты обследуют соседние на предмет ущерба. Заключение о возможности восстановления дома, где произошел взрыв, должны подготовить в ближайшее время, однако отмечается, что, вероятно, "будет принято решение о строительстве нового дома".

"Скорее всего, решение будет о сносе дома и о строительстве тут же, в поселке, нового - по количеству людей, зарегистрированных здесь. Если строители успевают основную часть работ выполнить в короткий период времени, до 1 декабря этого года, то мы вполне сможем рассчитывать, что за восемь месяцев дом построят. От восьми месяцев до года - такой приблизительно потребуется срок", - цитирует пресс-служба губернатора Василия Голубева.

Отмечается, что деньги на работы выделят из резервного фонда региона. До предоставления пострадавшим нового жилья их разместят во временном, его предложат власти района. По данным пресс-службы, поврежденному дому более 36 лет. Планируется, что решение о сносе поврежденного здания и строительстве нового примут до среды 15 мая.

Сообщение о взрыве бытового газа в 16-квартирном двухэтажном жилом доме на улице Ленина в поселке Чистоозерный поступило в 00:30 мск воскресенья. Взрыв унес жизни двух человек - мужчины и ребенка 2010 года рождения, еще двое находятся в больнице, всего спасли 16 человек. Обрушилась кровля здания на площади 50 кв. м, повреждено семь квартир, в том числе три разрушены.

По факту гибели двух человек возбудили уголовное дело. Семьи погибших получат по 1 млн рублей, компенсации также предоставят пострадавшим, 13 человек находятся в пункте временного размещения на базе местной больницы.