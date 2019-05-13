В Панаме в результате землетрясения пострадали пять человек

ТАСС, 13 мая. По меньшей мере пять жителей Панамы получили травмы в результате землетрясения магнитудой 6,1, произошедшего в воскресенье на границе страны с Коста-Рикой. Об этом в ночь на понедельник в Twitter сообщает Национальная система гражданской защиты Панамы.

По ее данным, из-за стихийного бедствия пострадали двое детей семи и восьми лет, 17-летний подросток, а также женщины 37 и 98 лет. Состояние их здоровья не уточняется. Два жилых дома полностью разрушены, еще два - частично.

Землетрясение магнитудой 6,1 было зафиксировано в Коста-Рике недалеко от границы с Панамой в ночь на понедельник. Эпицентр подземных толчков находился в 201 км к юго-востоку от столицы Коста-Рики. Очаг стихии залегал на глубине 12 км.