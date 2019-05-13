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Полиция задержала подозреваемого в стрельбе по автобусу на севере Москвы

У него нашли пневматический пистолет

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в стрельбе по автобусу на Дмитровском шоссе в Москве. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"В полицию обратились очевидцы и сообщили об обстреле автобуса в районе дома № 160 по Дмитровскому шоссе. По их словам стрелявший передвигается на иномарке. Вскоре сотрудники органов внутренних дел задержали правонарушителя на одной из прилегающих к месту происшествия улиц. При нем был пневматический пистолет", - сказали в полиции.

Задержанный доставлен в полицейское отделение для разбирательства. По словам источников ТАСС в правоохранительных органах, он передвигался на автомобиле марки Lexus.

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