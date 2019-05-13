СК сообщил об идентификации 40 погибших в авиакатастрофе в Шереметьево

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Тела 40 погибших в результате катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево идентифицированы. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

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"В рамках уголовного дела завершены молекулярно-генетические экспертизы тел 40 погибших, все они идентифицированы. Работа по идентификации еще одного погибшего, гражданина США, будет завершена в ближайшее время", - сказала она.

Ранее руководитель бюро судебно-медицинской экспертизы департамента здравоохранения Москвы Сергей Шигеев сообщил ТАСС, что процедура опознания тел погибших завершена.

Следователи допросили персонал аэропорта Шереметьево и сотрудников авиакомпании "Аэрофлот" по этому делу. "Допрошены пострадавшие в результате авиапроисшествия, персонал аэропорта, сотрудники ПАО "Аэрофлот" и иные лица, которые могут располагать значимой для следствия информацией", - сказала она.

По ее словам, следователи со специалистами Межгосударственного авиационного комитета (МАК) продолжают изучение данных изъятых бортовых самописцев лайнера. "В различных службах аэропорта и в ПАО "Аэрофлот" проведены выемки документов, касающихся происшествия", - сказала она.

Петренко сообщила также, что по делу о катастрофе назначен ряд экспертиз. "Назначены и иные экспертизы, результаты которых в совокупности с другими собранными доказательствами позволят восстановить объективную картину произошедшего и сделать выводы о причастности конкретных лиц к совершению преступления", - сказала она.