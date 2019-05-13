Четыре фигуранта дела о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба" обжаловали арест

САМАРА, 13 мая. /ТАСС/. Четверо подозреваемых по делу о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба" обжаловали свой арест. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Самарского районного суда.

"Заключенные под стражу по решению суда генеральный директор ООО "Нефтеперевалка" Светлана Балабай, заместитель генерального директора ООО "Нефтеперевалка" Рустам Хуснутдинов, генеральный директор ООО "Петронефть актив" Владимир Жоголев, заместитель директора ООО "Магистраль" Сергей Баландин подали в суд жалобу с просьбой изменить меру пресечения", - сказала представитель пресс-службы.

Ранее следственные органы СК РФ по Самарской области по материалам регионального УФСБ возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 215.3 УК РФ ("Приведение в негодность нефтепровода, совершенное из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору"), ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества и участие в нем") и ст. 158 УК РФ ("Кража"). Четверых подозреваемых арестовали, еще двое находятся в розыске.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Самарского районного суда, двое фигурантов дела о загрязнении трубопровода - Роман Трушев (основатель ГК "Петронефть", которая владела компанией "Самаратранснефть-терминал") и Роман Ружечко (бывший генеральный директор "Самаратранснефть-терминал"). Они также подозреваются в совершении преступления по ч. 4 ст. 215.3 УК РФ ("Самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность").

Ранее на заседании правительства РФ министр энергетики Александр Новак сообщил, что следствие выявило группу компаний, осуществлявших незаконную деятельность и сдачу в систему нефтепровода некондиционной нефти с использованием в сверхнормативном количестве хлорорганических соединений. До этого официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин заявлял, что загрязнение нефти в трубопроводе "Дружба" произошло через частный "Самаратранснефть-терминал", который принимает нефть нескольких малых производителей. Первый заместитель генерального директора компании Антон Томилов сообщил ТАСС, что указанный терминал был продан компанией в 2017 году ООО "Нефтеперевалка", коммерческие отношения с предприятием не ведутся. Демин при этом отмечал, что "Транснефть" не была уведомлена о продаже.