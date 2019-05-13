Полицейский в Новокузнецке выстрелил в угрожавшего ему ножом мужчину

КЕМЕРОВО, 13 мая. /ТАСС/. Региональное управление МВД в Кузбассе проводит проверку по факту применения табельного оружия сотрудником патрульно-постовой службы в Новокузнецке. Полицейский выстрелил в ногу мужчине, который угрожал сотрудникам правоохранительным органов ножом, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Инцидент произошел вечером в понедельник в одном из дворов Новоильинского района Новокузнецка. Местные жители заметили на улице мужчину с ножом в руках и вызвали полицию. Прибывшие на место стражи порядка потребовали от злоумышленника бросить холодное оружие.

"Предупредительные выстрелы в воздух, произведенные сотрудником, не подействовали на злоумышленника. Дебошир направился в сторону одного из полицейских, замахиваясь ножом, в результате сотрудник в соответствии с федеральным законом "О полиции" применил табельное оружие и ранил его в ногу", - прокомментировали инцидент в главке МВД Кузбасса.

Мужчину с ранением госпитализировали, медики диагностировали у него травму бедра и наркотическое опьянение, которое, предположительно, и стало причиной его агрессивного поведения. Все обстоятельства случившегося установят в ходе ведомственной проверки. "Предварительно установлено, что действия сотрудника полиции были правомерными", - сообщили в пресс-службе главка.