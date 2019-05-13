CNN: актриса Фелисити Хаффман признала вину в попытке мошенничества

НЬЮ-ЙОРК, 13 мая. /ТАСС/. Актриса Фелисити Хаффман, сыгравшая в сериале "Отчаянные домохозяйки" (Desperate Housewives, 2004-2012), в понедельник в суде в Бостоне признала вину в сговоре с целью совершения мошенничества. Об этом сообщила телекомпания CNN . По ее данным, за попытку дать взятку в размере $15 тыс. при сдаче ее дочерью экзамена при зачислении в вуз прокуратура рекомендует для 56-летней актрисы наказание в виде четырех месяцев тюрьмы и штрафа в $20 тыс.

Поступление в Гарвард — "от пяти миллионов долларов". Что стоит за новым скандалом в США

Как отметил в этой связи интернет-портал TMZ, размещающий материалы о голливудских знаменитостях, прокуратура "мягко обошлась с Хаффман, поскольку та, в отличие от других участников скандала со взятками, признала свою вину".

В марте американские правоохранительные органы объявили об аресте около 50 человек по обвинению в участии в крупной коррупционной схеме, благодаря которой за взятки обеспечивалось поступление молодых людей в самые престижные вузы США, в том числе в Станфордский, Йельский и Калифорнийский университеты. Операция по борьбе со взяточниками получила наименование Operation Varsity Blues (Операция "Тоска по университету").

В числе задержанных, помимо Хаффман, оказалась актриса Лори Лафлин (сериал "Беверли-Хиллз 90210: Новое поколение", 2008-2013) и ее супруг по обвинению в даче взятки в размере $500 тыс. за зачисление их дочерей в спортивную команду по гребле университета Южной Калифорнии, несмотря на то, что девушки никогда не занимались гребным спортом.