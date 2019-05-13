Полицейские задержали мужчину, сообщившего о "минировании" самолета в Казани

КАЗАНЬ, 14 мая. /ТАСС/. Сотрудники транспортной полиции задержали нетрезвого пассажира рейса Казань - Москва, заявившего в понедельник о заложенном в самолет взрывном устройстве. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении управления на транспорте МВД РФ по Приволжскому федерального округу.

"Сотрудники транспортной полиции были вызваны к борту воздушного судна, следовавшего рейсом Казань - Москва, по прибытии наряда полиции установлено, что один из пассажиров, мужчина 1989 года рождения с видимыми признаками алкогольного опьянения, сообщил о находящемся в самолете взрывном устройстве <...> Нарушитель был доставлен в линейное отделение полиции, в отношении него составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.21 КоАП РФ ("Появление в общественных местах в состоянии опьянения")", - отмечается в сообщении.

Решение об эвакуации 90 пассажиров и шести членов экипажа принял командир воздушного судна. Также из терминалов аэропорта эвакуировали около 300 человек. При проверке подозрительных предметов не обнаружили, самолет вылетел в пункт назначения, аэропорт работает в штатном режиме.

В связи с сообщением о взрывном устройстве на борту самолета инициирована проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"), отметили в ведомстве.