Аэропорт на севере Якутии закрыли из-за подтопления взлетно-посадочной полосы

ЯКУТСК, 14 мая. /ТАСС/. Взлетно-посадочная полоса аэропорта "Зырянка" в Верхнеколымском районе на севере Якутии частично подтоплена из-за весеннего половодья. Аэропорт временно приостановил работу, сообщили журналистам во вторник в региональном главке МЧС.

"В Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) поступила информация о том, что в результате прохождения ледохода на территории Верхнеколымского района у поселка Зырянка частично подтоплена взлетно-посадочная полоса аэропорта "Зырянка". Подтопленных жилых домов нет", - говорится в сообщении.

По состоянию на 08.00 (02:00 мск), уровень воды на реке Колыме у поселка Зырянка составляет 599 см (за 12 часов уровень воды повысился на 139 см). "В аэропорту поселка Зырянка в целях недопущения аварийных ситуаций временно приостановлены прием и отправка самолетов. Перевозка пассажиров осуществляется стыковочными рейсами на вертолетах по маршруту: Зырянка - Среднеколымск - Зырянка", - рассказали в МЧС.

Паводок на реках Якутии в этом году проходит в рамках прогнозов и в стабильном режиме, на всех реках Якутии дежурят оперативные группы МЧС. Запланированы взрывные работы по разрушению льда на 47 участках возможного образования заторов льда, для людей подготовлены более 270 пунктов временного размещения на случай эвакуации.

Якутия - один из самых паводкоопасных регионов России. В 2019 году уровень воды выше средних значений ожидается на реках Лена, Алдан, Амга и Колыма. Весной и летом 2018 года от паводка в Якутии пострадали 63 населенных пункта, были подтоплены почти 1,5 тыс. жилых домов. Ущерб превысил 1,4 млрд рублей.