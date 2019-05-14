На северо-востоке Москвы у водителя похитили 4 млн рублей

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Неизвестный избил водителя автомобиля в Чукотском проезде в Москве и забрал у него 4 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной полиции.

"Инцидент произошел накануне. Неизвестный в Чукотском проезде брызнул из баллончика с неустановленной жидкостью в лицо водителю Hyundai Solaris, нанес два удара в область левого виска, вырвал из рук потерпевшего пакет, в котором находились 4 млн рублей, и скрылся", - сказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой, совершенный в особо крупном размере").