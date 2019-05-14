В Кировской области возбудили дело о систематическом избиении ученика учителем труда

КИРОВ, 14 мая. /ТАСС/. Следственные органы Кировской области возбудили уголовное дело в отношении учителя труда одной из школ Кирово-Чепецка, подозреваемого в истязании ученика. Об этом во вторник сообщается на сайте Следственного управления СК РФ по региону.

"В отношении учителя одной из школ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с 2018 года подозреваемый из-за личной неприязни систематически избивал 13-летнего ученика указкой, металлическим прутом, шлангом и другими предметами.