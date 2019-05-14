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Кризис на Украине
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СК России возбудил уголовное дело по фактам обстрелов в Донбассе

В результате атаки пострадали два человека
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© REUTERS/Marko Djurica, архив

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по фактам обстрелов украинскими военнослужащими гражданских объектов Донбасса, в результате которых пострадали два человека. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

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"Главным следственным управлением СК России возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Применение запрещенных средств и методов ведения войны")", - сказала она.

8 мая военнослужащие Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины произвели прицельный обстрел из стрелкового оружия дома в Петровском районе Донецкой народной республики. В результате был ранен 56-летний мужчина. 10 мая 2019 года украинские военнослужащие произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения по объектам гражданской инфраструктуры в поселке Калиново Первомайского района Луганской народной республики. В результате пострадал 52-летний мужчина.

Петренко подчеркнула, что украинская сторона продолжает игнорировать минские соглашения. "В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступлений, а также должностных лиц из числа украинских военнослужащих, причастных к их совершению", - сказала представитель СК.

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