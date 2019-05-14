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"Аэрофлот" опроверг сообщение о нештатной ситуации на рейсе Калининград - Москва

Воздушное судно выполняет полет в штатном режиме. отметили в пресс-службе авиакомпании
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© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Калининграда в Москву 14 мая проходил в штатном режиме, сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании.

Ранее о том, что с выполнявшего этот рейс самолета Boeing 737 поступил сигнал бедствия, сообщал Telegram-канал Mash.

"Информацию опровергаем. Воздушное судно выполняет полет в штатном режиме. Посадка запланирована по расписанию. По просьбе управления воздушного движения проводилась проверка сигнала", - прокомментировали в "Аэрофлоте".

Согласно данным портала Flightradar, самолет благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево

В калининградском аэропорту Храброво ТАСС сообщили, что вылет воздушного судна проходил в штатном режиме. "Никаких сообщений мы не получали", - добавили там.

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