Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу участников "Нового величия"

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении восьмерых участников экстремистской молодежной организации "Новое величие". Как сообщил ТАСС адвокат Максим Пашков, представляющий интересы фигурантки Марии Дубовик, в ближайшее время дело будет направлено в Люблинский суд Москвы.

"Прокуратура утвердила обвинительное заключение, в ближайшее время уголовное дело в отношении восьмерых обвиняемых будет направлено в Люблинский суд для рассмотрения по существу", - сказал защитник, уточнив, что дело насчитывает 26 томов.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 и ч. 2 ст. 282.1 УК РФ ("Организация экстремистского сообщества и участие в нем"). По версии следствия, участники группы намеревались захватить власть в России путем государственного переворота. Сами фигуранты дела утверждают, что идею создания организации, в которую они объединились, им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ.

Ранее Мосгорсуд до середины июня продлил меру пресечения членам организации Петру Карамзину, Дмитрию Полетаеву, Вячеславу Крюкову, Руслану Костыленкову, 18-летней Анне Павликовой, 19-летней Марии Дубовик, Максиму Рощину, Сергею Гаврилову. Вину никто из них не признает.

В марте фигуранты этого дела Рустам Рустамов и Павел Ребровский, признавшие вину, были приговорены к двум годам лишения свободы условно и к 2,5 года колонии соответственно.