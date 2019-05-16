Экс-главе компании "Азия лес" Пудовкину продлили арест до 18 июля

ХАБАРОВСК, 16 мая. /ТАСС/. Суд Центрального района Хабаровска продлил до 18 июля срок содержания под стражей экс-главе компании "Азия лес" Александру Пудовкину по делу о махинациях в лесной отрасли. Об этом сообщила ТАСС адвокат Пудовкина Ирина Савина.

"Мера пресечения продлена на два месяца - до 18 июля", - сказала Савина.

В отношении лесопромышленника Пудовкина было возбуждено уголовное дело о хищениях в лесной отрасли. Фигурантом этого дела стал также бывший заместитель правительства Хабаровского края Василий Шихалев, с 2013 по 2018 год курировавший лесную отрасль в регионе. В эти годы Шихалев оказывал протекцию компании "Азия лес", которую до конца ноября 2018 года возглавлял Пудовкин. Лесопромышленник незаконно получил из федерального бюджета субсидии в сумме свыше 1 млрд рублей, а также незаконно вырубил лес на сумму более 9 млрд рублей.

Пудовкин и Шихалев были арестованы в марте. Шихалева позднее суд отпустил под домашний арест.