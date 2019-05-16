Посольство РФ подтвердило ранение двух россиянок в ходе авиаударов в Йемене

ТАСС, 14 мая. Две россиянки пострадали в ходе авиаударов коалиции по йеменской столице Сане, в данный момент их жизни ничего не угрожает. Об этом сообщил в четверг ТАСС по телефону посол РФ в Йемене Владимир Дедушкин.

"16 мая йеменский телеканал Al Massira сообщил о двух пострадавших россиянках в результате массированной бомбардировки коалицией центральных районов Саны. Данные сведения были проверены временно находящимся в Эр-Рияде аппаратом российского посла в Йемене, - сказал собеседник агентства. - Как выяснилось, легкие ранения, в основном от осколков стекла, получили гражданка России Шамс аль-Нуайми и ее дочь Лаян. Их жилой дом полностью разрушен в результате попадания ракеты".

"Россиянки были немедленно доставлены в госпиталь и после оказания медицинской помощи отправлены к родственникам. В настоящее время их жизни ничто не угрожает", - отметил Дедушкин.

"Была массированная бомбардировка центра города, разрушено четыре дома. 54 человека ранены, шесть человек погибли, - пояснил дипломат. - Здание посольства России находится в другом месте".