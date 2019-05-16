Житель Вологды получил 20 лет колонии за убийство 1,5-месячной дочери сожительницы

ВОЛОГДА 16 мая. /ТАСС/. Суд приговорил 24-летнего жителя Вологды к 20 годам колонии особого режима за убийство 1,5-месячной дочери своей сожительницы. Об этом в четверг сообщается в пресс-релизе следственного управления СК РФ по Вологодской области.

"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима и последующим ограничением свободы на 1,5 года", - говорится в сообщении.

Судом установлено, что 4 августа 2018 года мужчина, будучи недоволен плачем ребенка, с силой раскачивал коляску, в которой находилась девочка, а также наносил удары руками и твердыми предметами по телу ребенка. В результате нанесенных побоев девочка умерла. Также судом установлено, что мать, уходя на работу, оставляла двух малолетних дочерей со злоупотребляющими алкоголем членами семьи, мачехой и своим сожителем.

В ходе расследования уголовного дела мать девочек была лишена родительских прав в отношении старшей дочери, которая была изъята из семьи и помещена в детское учреждение. Суд приговорил ее к 220 часам обязательных работ за оставление детей в опасности.